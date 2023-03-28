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    • Memur
    • 28.03.2023 17:30
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    • 28.03.2023 17:30
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    Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli için yayınladığı personel alım ilanı dikkat çekti.

    KTÜ Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

    Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli için alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak personelin görev yapacağı, ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı için bilgiler:

    Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
    Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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