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    • 28.03.2023 09:40
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    • 28.03.2023 09:40
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    JSGA Öğrenci Temin Sistemi / e-Devlet ekranı! Jandarma Uzman Erbaş maaşı 2023! Uzman Erbaş alım sonuçlarına nasıl bakılır?

    Uzman Erbaş alım sonuçlarına nasıl bakılır sorusu gündemde sınava katılan adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Sınav sonuçları 27 Mart 2023 tarihinde JSGA Öğrenci Temin Sistemi / e-Devlet ekranı üzerinden erişime açıldı. İşte detaylar...

    Uzman Erbaş alım sonuçlarına nasıl bakılır?

    Jandarma Uzman Erbaş alım sonuçları açıklandı. Jandarma Genel Komutanlığına yapılacak toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş alımı için sınav gerçekleşmişti. Peki Uzman Erbaş alım sonuçlarına nasıl bakılır? İşte Jandarma Uzman Erbaş maaşı 2023 ve sonuç sorgulama ekrnaı: JSGA Öğrenci Temin Sistemi / e-Devlet!

    SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Son dakika... 2023 Jandarma Uzman Erbaş alım sınav sonuçları açıklandı.

    UZMAN ERBAŞ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    Sınav sonuçları https://vatandas.jandarma.gov.tr/ptm/giris adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sonuç sorgulama işlemini e-Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranız ile gerçekleştirebilirsiniz.

    UZMAN ERBAŞ MAAŞLARI

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan uzman erbaş maaşları merak edilenler arasında. Maaşların tutarını belirleyen bir diğer konu da askeri personelin bağlı olduğu garnizon türüdür.

    Doğu ve güneydoğu bölgelerinde mesleklerini sürdüren askeri personel için maaş oranlarında ciddi bir artış olmaktadır.

        Uzman erbaşların bulundukları görev, meslek sınıfı ve kıdemi gibi değişkenlere göre maaşları da değişiklik gösterebilmektedir. Uzman erbaşlar diğer askeri sınıflara göre daha yüksek maaş alabilmektedir. Sistem şu şekilde:

        2023 yılı birlikte uzman erbaş maaşları, yukarıda saydığımız değişkenlere göre 12 bin 010 TL ile 17.050 bin TL arasında maaş alıyorlar.

        2023 yılı Ocak zammı itibariyle batıda görev yapan, evli ve çocuklu olan bir uzman erbaş en az 13 bin TL maaş alırken,
        Doğuya bağlı garnizonda görev yapan evli ve çocuklu uzman erbaş, duruma göre 13 bin 500 TL ile 16 bin TL civarında maaş alabilmektedir.
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        Haberler Memur JSGA Öğrenci Temin Sistemi / e-Devlet ekranı! Jandarma Uzman Erbaş maaşı 2023! Uzman Erbaş alım sonuçlarına nasıl bakılır?
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