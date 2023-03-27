EPDK 40 Enerji Uzman Yardımcısı alacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 40 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hangi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna, 40 (kırk) adet Enerji Uzman Yardımcısı unvanında meslek personeli alınacaktır.

Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının en fazla 20 (yirmi) katı aday çağrılacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü (01 Ocak 2023) itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir).

ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve aşağıdaki tabloda yer alan öğrenim dalları itibariyle belirlenen puan türlerinden asgari 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla giriş sınav duyurusunda yer alan usulle belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak.





İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın