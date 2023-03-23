Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 18 personel alacak

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 18 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler



Sınava Katılma Şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

c. 18 yaşını bitirmiş olmak,

d. 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar),

e. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

f. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

h. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

i. Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıda yer alan tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,

j. TİM ve İhracatçı Birlikleri'nden veya daha önce çalıştıkları işyerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

k.İngilizce veya Almanca dillerinin herhangi birinden 2021, 2022 veya 2023 yıllarına ait yabancı dil sınavlarından (YDS veya e-YDS) en az "70 puan" veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından YÖK tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır),

l. 2021 veya 2022 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından herhangi birinden "ilgili puan türünden asgari 70 puan almış" olmak,





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