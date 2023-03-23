Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 500 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hangi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler



6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 6864 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gerekli düzenleme yapılan "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar" çerçevesinde mülakat sonucuna göre aşağıda belirtilen şartlar dahilinde toplam (500) adet sözleşmeli personel alınacaktır.





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