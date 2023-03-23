Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 23.03.2023 11:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2023 11:41
    ABONE OL

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Bakanlık 500 sözleşmeli personel alacak

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 500 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hangi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

    6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 6864 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gerekli düzenleme yapılan "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar" çerçevesinde mülakat sonucuna göre aşağıda belirtilen şartlar dahilinde toplam (500) adet sözleşmeli personel alınacaktır.


    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Depremzede sporculara moral
    Haberler Memur Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak
        loading
        SON DAKİKA