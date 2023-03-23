45.000 öğretmen ataması BRANŞ-KADRO dağılımı! Öğretmen atamaları ne zaman? 45 bin öğretmen ataması başvuru tarihi...

Gözler öğretmen ataması branş dağılımı ve atama takviminin açıklanmasına çevrildi. İşte öğretmen ataması kadro dağılımı...
2023 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
2023 öğretmen ataması ile ilgili takvim öğretmen adayları tarafından heyecanla bekleniyor. Henüz 2023 öğretmen atama takvimi belli olmadı. Öğretmen atama takvimi açıklandığı zaman detaylar haberde yer alacak.
2023 ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞLIMI BELLİ OLDU MU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin öğretmen ataması yapılacağını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Ancak henüz branş dağılımı belli olmadı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer "45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız." dedi.