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    • Memur
    • 23.03.2023 17:16
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    • 23.03.2023 17:16
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    45.000 öğretmen ataması BRANŞ-KADRO dağılımı! Öğretmen atamaları ne zaman? 45 bin öğretmen ataması başvuru tarihi...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Öğretmen adayları ise öğretmen ataması başvuru tarih ve kontenjanları ile branşları merak ediyorlar. Peki, 45 bin öğretmen ataması hangi branşlardan yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    45.000 öğretmen ataması branş-kadro dağılımı!

    Gözler öğretmen ataması branş dağılımı ve atama takviminin açıklanmasına çevrildi. İşte öğretmen ataması kadro dağılımı...

    2023 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

    2023 öğretmen ataması ile ilgili takvim öğretmen adayları tarafından heyecanla bekleniyor. Henüz 2023 öğretmen atama takvimi belli olmadı. Öğretmen atama takvimi açıklandığı zaman detaylar haberde yer alacak.

    2023 ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞLIMI BELLİ OLDU MU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin öğretmen ataması yapılacağını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Ancak henüz branş dağılımı belli olmadı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer "45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız." dedi.

        EN ÇOK ATAMA YAPILAN BRANŞLAR

        Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiyaca göre öğretmen alımlarına ağırlık veriyor. Geçtiğimiz yıl yapılan alımlar dikkate alındığında en fazla alımların sırasıyla Okul öncesi, özel eğitim, sınıf öğretmenliği, ilköğretim matematik, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi, Matematik, Türk Dilli ve Edebiyatı, Türkçe ve İngilizce branşlarına yapıldı.

        Geçtiğimiz yıl yapılan alımların kontenjanlarına yukarıdaki görsellerden ulaşabilirsiniz.
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        Haberler Memur 45.000 öğretmen ataması BRANŞ-KADRO dağılımı! Öğretmen atamaları ne zaman? 45 bin öğretmen ataması başvuru tarihi...
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