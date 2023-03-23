45.000 öğretmen ataması BRANŞ-KADRO dağılımı! Öğretmen atamaları ne zaman? 45 bin öğretmen ataması başvuru tarihi...

2023 ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞLIMI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin öğretmen ataması yapılacağını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Ancak henüz branş dağılımı belli olmadı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer "45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız." dedi.