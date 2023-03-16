Sağlık Bilimleri Üniversitesi 162 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 162 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hangi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alım ilanı için bilgiler



Üniversitemizin İstanbul Hamidiye Külliyesi'nde ve Ankara Gülhane Külliyesi'nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.



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