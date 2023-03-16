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    • Memur
    • 16.03.2023 17:33
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    • 16.03.2023 17:33
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    Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak

    Gaziantep Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 384 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hangi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Gaziantep Üniversitesi personel alım ilanı için bilgiler

    Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.


    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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