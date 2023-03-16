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    • Memur
    • 16.03.2023 17:48
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    • 16.03.2023 17:48
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    Süleyman Demirel Üniversitesi 311 sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi 311 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Süleyman Demirel Üniversitesi 311 sözleşmeli personel alacak

    Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 311 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hangi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Süleyman Demirel Üniversitesi personel alım ilanı için bilgiler

    Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda (Eczacı pozisyonu hariç) 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 311 adet sözleşmeli personel alınacaktır.


    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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