Hasan Kalyoncu Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 28 Öğretim Üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.



ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Hasan Kalyoncu Üniversitesi personel alım ilanı için bilgiler



Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.



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