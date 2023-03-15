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    • Memur
    • 15.03.2023 23:29
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    • 15.03.2023 23:29
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    Hasan Kalyoncu Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi 28 öğretim üyesi alıyor ilanı dikkat çekti.

    Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak

    Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 28 Öğretim Üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Hasan Kalyoncu Üniversitesi personel alım ilanı için bilgiler

    Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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