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    • Memur
    • 15.03.2023 23:46
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    • 15.03.2023 23:46
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    Manisa Celal Bayar Üniversitesi 144 sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak

    Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 144 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hangi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alım ilanı için bilgiler

    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması (Eczacı pozisyonu hariç) esas alınmak suretiyle ekli listede belirtilen pozisyonlarda toplam 144 (yüz kırk dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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