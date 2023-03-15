Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4/B sözleşmeli 177 personel alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 4/B sözleşmeli 177 personel alımı yapılacağı duyuruldu.



ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.



İşte Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alım ilanı için bilgiler



"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2022 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 177 (yüz yetmiş yedi) adet "Sözleşmeli Personel" alımı yapılacaktır.



Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak internet sitemizdeki (https://aybu.edu.tr/pdb/) soru-cevap şeklinde hazırlanmış olan Yardım Kılavuzundan detaylı bilgi alabilecekler ve personel.idari@aybu.edu.tr e-posta adresine sorularını iletebileceklerdir.



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