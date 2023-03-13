İstanbul Arel Üniversitesi 64 akademik personel alacak

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 64 akademik personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı, ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı için bilgiler:

İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:

İlan Başlama Tarihi: : 13.03.2023

Son Başvuru Tarihi : : 27.03.2023

Ön Değerlendirme İlan Tarihi: : 05.04.2023

Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul): : 10 Nisan 2023 14:00

Sonuç Açıklama Tarihi : : 14.04.2023

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi: : www.arel.edu.tr

ÖNEMLİ NOTLAR

- Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi ilanına başvuran adayların www.arel.edu.tr adresinde yayınlanan https://www.istanbularel.edu.tr/akademik-yayin-puan-tablosu/ link adresinden ""İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosunu doldurmaları gerekmektedir.

- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5' lik not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.





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