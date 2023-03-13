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    • Memur
    • 13.03.2023 15:48
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    • 13.03.2023 15:48
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    Kocaeli Üniversitesi 165 personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Kocaeli Üniversitesi 165 personel alım ilanı dikkat çekti.

    Kocaeli Üniversitesi 165 personel alacak

    Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 165 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hemşire, büro personel, sağlık teknikeri gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

    Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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