Kocaeli Üniversitesi 165 personel alacak

Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 165 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hemşire, büro personel, sağlık teknikeri gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler



Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacaktır.



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