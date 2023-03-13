29. Dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı! POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Kaç puan alan mülakatı geçecek?

POMEM mülakat sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Gözler Polis Akademisi Başkanlığı'na çevrilmiş durumda. Bu yıl toplamda 13 bin erkek ve kadın öğrenci alımı yapacak. Peki, POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Kaç puan alan mülakatı geçecek? İşte merak edilenler!
2023 POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
POMEM mülakatları, Ocak ayı itibarıyla tamamlandı. Henüz 29. dönem POMEM sözlü sınav sonuçları açıklanmadı. POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Polis Akademi Başkanlığı'ndan resmi bir açıklama bulunmuyor.
Sonuçların Mart ayının son haftası erişime açılması bekleniyor. Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan pa.edu.tr adresi üzerinden duyurulacak. Adaylara mail, posta ve diğer değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları gönderilmeyecek. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.
POMEM MÜLAKAT DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Ön sağlık aşaması ve fiziki yeterlilik etaplarını geçen adaylar POMEM mülakatlarına katılmaya hak kazanır. Adaylara başkanlık tarafından belirlenen konulardan soru kartları çektirilir ve o konu hakkında sunum yapması için süre tanınır.