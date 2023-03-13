29. Dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı! POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Kaç puan alan mülakatı geçecek?

POMEM mülakat sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Gözler Polis Akademisi Başkanlığı'na çevrilmiş durumda. Bu yıl toplamda 13 bin erkek ve kadın öğrenci alımı yapacak. Peki, POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Kaç puan alan mülakatı geçecek? İşte merak edilenler!