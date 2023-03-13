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    • Memur
    • 13.03.2023 16:00
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    • 13.03.2023 16:00
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    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Bolu’da Üniversite 20 personel alacak

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin büro personel, mühendis gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi personel alım ilanı için bilgiler

    Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 20 (yirmi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.


    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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