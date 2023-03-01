İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim ve araştırma görevlilerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alım ilanı için bilgiler

• Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Fakülte/Yüksekokul, Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)

• YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman olarak ve Flash Bellekte)

• Mezuniyet belgeleri e-Devlet'ten alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.

• Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının denkliğini gösterir belgenin aslının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir

• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi

• Doktora Öğrenci Belgesi

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