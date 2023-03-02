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    • Ekonomi
    • 02.03.2023 11:28
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    • 02.03.2023 11:42
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    EYT’liler dikkat! Promosyonda karar zamanı

    Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT’liler bu ay emekli aylığı başvurusunu yaparken, promosyon alacağı bankayı da seçebilecek. Bu nedenle gözler kampanyalara çevrilirken, şu ana kadar tutar 8 bin 500 liraya kadar çıktı. Peki hangi banka ne kadar veriyor? Tutar daha da artacak mı? İşte detayları…

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Promosyonda karar zamanı!

    Milyonlarca EYT'li çıkarılan yasayla birlikte muradına eriyor. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilere emeklilik yolunu açan düzenleme ile ilk etapta 2.2 milyon kişiye aylık bağlanması beklenirken, aynı anda promosyon kapısı da açılacak.

    Üstelik EYT'liler banka promosyonu alma sürecini emekli aylığı başvurusu sırasında başlatabilecek.

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    Yani bu ay hem emekli aylığı başvurusunu yapmak hem de promosyon sürecini başlatmak mümkün olacak.

    ARKA ARKAYA İKİ ÖDEME
    SGK'ya emeklilik için başvuru yapılırken aylığın yatırılması istenen banka ve şubesi seçilebilecek. Ardından da seçilen bankaya 3 yıllık taahhüt verilebilecek. Promosyon da bu durumda ilk emekli aylığından 3 gün sonra banka hesabına yatırılacak. Nisan'da hem emekli aylığı hem promosyon alınabilecek.

        NASIL HAREKET EDİLMELİ?
        İsteyen EYT düzenlemesi yürürlüğe girer girmez başvuruyla birlikte promosyon sürecini başlatabileceği gibi, isteyen de bekleyip duruma göre hareket edebilecek. Hızlı promosyon almak isteyenlerin emekli aylığı başvurusu yapmadan önce kampanyaları inceleyip karar vermesi yararlı olacak. Acele etmek istemeyenler de kampanyaların gelişimini görerek kararını verebilecek.

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        Promosyonu aldıktan sonra daha yüksek tutarlarla karşılaşanlar, promosyonun kalan süresinin tutarını iade ederek bundan yararlanabilecek.

        EYT hareketliliği bankaların promosyon kampanyalarına da etkisini gösterdi. Kampanyalarda hareketlilik başladı.

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        Şu ana kadar açıklanan Mart ayı kampanyalarına göre promosyon tutarı 8.500 liraya kadar çıktı. Tutarın daha da yükselmesi bekleniyor.

        HANGİ BANKA NE VERİYOR?
        Halen bankaların 3 yıllık taahhütte bulunan emeklilere ödedikleri promosyon tutarları şöyle:

            * AKBANK: Mart kampanyasına göre maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira ödüyor. Kredi kartı alıp 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 1.000 lira harcama sözüne bin 500 lira chip-para veriyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.

            * DENİZBANK: EYT yasası kapsamında olan emeklilere özel bir kampanyası var. Buna göre, 1 otomatik ödeme talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira promosyon veriyor.

            * FİBABANKA: Halen maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.

                * GARANTİ BBVA: Bu ay geçerli kampanyaya göre; emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.600, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.200, 7.500-10.000 lira arası olanlara 5.400, 10.000 liradan fazla olanlara 6.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca kredi kartı alıp 30 Nisan'a kadar toplam en az 500 lira harcama yapanlar, en az 2 yeni otomatik fatura talimatı vermeleri halinde bin 500 lira bonus kazanıyor. Ayrıca internet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.

                * HALKBANK: Banka, maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 lira, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500 lira, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500 lira, 10.000 liradan fazla olanlara ise 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.

                * ING: Mart ayında geçerli kampanya kapsamında aylık gelir ve aylık tutarı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arasında olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10 bin lira ve üzeri olanlara 7.500 lira promosyon veriyor. Ayrıca yeni kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlara 1.000 lira bonus hediye ediyor. Direkt müşteri temsilcisine ulaşma, ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans gibi imkanlar da sunuyor.

                    * İŞ BANKASI: Bu ay yürürlükte olan kampanyaya göre; maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira promosyon ödüyor.



                    * KUVEYT TÜRK: Halen maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.600, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.200, 7.500-10.000 lira arası olanlara 5.400, 10.000 liradan fazla olanlara 6.000 lira promosyon veriyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

                    * ŞEKERBANK: Bankaya başvuranlardan maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sunuyor.

                        * VAKIFBANK: Halen maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor.


                        * ZİRAAT BANKASI: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

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                        Haberler Ekonomi EYT’liler dikkat! Promosyonda karar zamanı
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