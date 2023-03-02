Üstelik EYT'liler banka promosyonu alma sürecini emekli aylığı başvurusu sırasında başlatabilecek.
Yani bu ay hem emekli aylığı başvurusunu yapmak hem de promosyon sürecini başlatmak mümkün olacak.
ARKA ARKAYA İKİ ÖDEME
SGK'ya emeklilik için başvuru yapılırken aylığın yatırılması istenen banka ve şubesi seçilebilecek. Ardından da seçilen bankaya 3 yıllık taahhüt verilebilecek. Promosyon da bu durumda ilk emekli aylığından 3 gün sonra banka hesabına yatırılacak. Nisan'da hem emekli aylığı hem promosyon alınabilecek.