Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 01.03.2023 17:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2023 17:03
    ABONE OL

    Çağ Üniversitesi öğretim elemanı alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Çağ Üniversitesi öğretim elemanları alım ilanı dikkat çekti.

    Çağ Üniversitesi öğretim elemanı alacak

    Çağ Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim elemanının hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Çağ Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak Öğretim elemanları alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Deprem sonrası yalanı hız verdiler!
    Haberler Memur Çağ Üniversitesi öğretim elemanı alacak
        SON DAKİKA