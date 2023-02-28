İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 13 öğretim elemanı alacak

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 13 öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim elemanlarının hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı için bilgiler

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan Öğretim elemanları alınacaktır.

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