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    • Memur
    • 28.02.2023 16:14
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    • 28.02.2023 16:14
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    İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 13 öğretim elemanı alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 13 öğretim elemanı alım ilanı dikkat çekti.

    Yeni Yüzyıl Üniversitesi 13 öğretim elemanı alacak

    İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 13 öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim elemanlarının hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan Öğretim elemanları alınacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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