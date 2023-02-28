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    • Memur
    • 28.02.2023 16:08
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    • 28.02.2023 16:08
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    Samsun Üniversitesi 52 sözleşmeli personel alımı yapacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Samsun Üniversitesi 52 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Samsun Üniversitesi 52 sözleşmeli personel alacak

    Samsun Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 52 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin büro personeli, tekniker, kütüphaneci gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Samsun Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
    2- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (askerliğini yapmış, tecilli ya da muaf olmak).
    3- Başvuracak adayın durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
    4- Kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
    5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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