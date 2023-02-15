Biruni Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacak

Biruni Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 37 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu

* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

* Fotoğraf (2 Adet)

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