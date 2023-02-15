İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Galata Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 29 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.



Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini (Form Müracaat esnasında verilmektedir.) imzalamaları gerekmektedir.

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