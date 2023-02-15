Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 15.02.2023 12:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2023 12:20
    ABONE OL

    İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İstanbul Galata Üniversitesi 29 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alacak

    İstanbul Galata Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 29 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

    Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini (Form Müracaat esnasında verilmektedir.) imzalamaları gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İftiracılara en güzel cevap bölgeden!
    Haberler Memur İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alacak
        SON DAKİKA