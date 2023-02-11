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    • Memur
    • 11.02.2023 16:16
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    • 11.02.2023 16:16
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    Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi 57 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

    Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 57 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin büro personeli ve destek personeli gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
    2- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94,
    Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)
    3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
    4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
    5- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
    6- Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanması
    7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun hareket etmiş olmak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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