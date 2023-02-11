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    • Memur
    • 11.02.2023 16:21
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    • 11.02.2023 16:21
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    İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    İÜ Cerrahpaşa 109 sözleşmeli personel alacak

    İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 109 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
    2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
    3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
    4- Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeli olmamak.
    5- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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