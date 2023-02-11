İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 sözleşmeli personel alacak

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 109 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeli olmamak.

5- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.



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