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    • Memur
    • 11.02.2023 16:10
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    • 11.02.2023 16:10
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    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 akademik personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 akademik personel alım ilanı dikkat çekti.

    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi alım yapacak

    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 57 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personellerin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi akademik personel alım ilanı için bilgiler
    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) kadrolarında 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'inci maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen bölümlere Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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