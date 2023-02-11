Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 akademik personel alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 57 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personellerin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi akademik personel alım ilanı için bilgiler

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) kadrolarında 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'inci maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen bölümlere Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

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