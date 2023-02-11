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    • Memur
    • 11.02.2023 12:34
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    • 11.02.2023 12:35
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    Pak polis nedir, ne demek? PAK Polis Arama Kurtarma nasıl olunur, şartları neler? Polis Arama Kurtarma hangi illerde var?

    Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Polis Arama Kurtarma ekibi AFAD koordinesinde yapılacak olan arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak ve afetzede vatandaşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur. Peki PAK Polis Arama Kurtarma nasıl olunur, şartları neler? Polis Arama Kurtarma hangi illerde var?

    PAK POLIS NEDIR, NE DEMEK?

    Depremin yerle bir ettiği Hatay'da yaklaşık 100 saat enkaza altında kalan anne ve bebek Samsun Özel Harekat (PAK) ekipleri tarafından kurtarıldı. BU noktada 'Pak polis nedir, ne demek? PAK Polis Arama Kurtarma nasıl olunur, şartları neler? Polis Arama Kurtarma hangi illerde var?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

    PAK POLIS NEDIR, NE DEMEK?

    EGM'den kurulan PAK ekibi için şu açıklama yapılmıştı:

    ''Türk Polis Teşkilatı PAK birimleriyle afetlere müdahalede artık daha da etkin…

    Afet durumunda, bölgenin güvenliği ve anında müdahale için trafik ve asayiş tedbirlerini alan emniyet birimlerimize, arama kurtarma faaliyetlerinde yer almak üzere PAK (Polis Arama Kurtarma) birimlerimiz de eklendi.

    Polis Arama Kurtarma (PAK) Ekipleri, Elazığ depreminin ardından İçişleri Bakanlığının talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durumlarda görevlendirilmek ve arama kurtarma kapasitesini arttırmak üzere 4 Şubat 2020 tarihinde kuruldu.

    Gönüllülük esasına dayalı, genç dinamik, psikolojik ve fiziki yeterliliği olan personelden oluşan Pak ekipleri, AFAD ile koordineli şekilde 6-8 haftalık dönemlerde Kentsel Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi, Dağcılık Kış Temel Eğitimi ve Çığda Arama Kurtarma Eğitimlerinden geçiriliyor.

        Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere ülke genelinde toplam 13 ilde faaliyet gösteren PAK Ekipleri, ulusal ve uluslararası tatbikatlarda da yer alıyor.

        Afetlere müdahale konusunda AFAD ile koordineli şekilde afet bölgelerinde çalışmalarını yürüten PAK Birimlerimizin bünyesinde 4 enkaz arama ve kurtarma köpeği de bulunuyor.

        PAK POLİS ALIMI OLACAK MI?

        PAK'a dışarıdan polis alımı olmayacak. EGM bünyesine alınacak polisler, ayrıca PAK için eğitilecek ve sadece PAK içinde görev yapacak personeller oluşturulacak. PAK'a polis alınmayacak olsa bile, bu birimin kurulması alınacak polis sayısına doğrudan etki eder.
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