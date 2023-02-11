Depremin yerle bir ettiği Hatay'da yaklaşık 100 saat enkaza altında kalan anne ve bebek Samsun Özel Harekat (PAK) ekipleri tarafından kurtarıldı. BU noktada 'Pak polis nedir, ne demek? PAK Polis Arama Kurtarma nasıl olunur, şartları neler? Polis Arama Kurtarma hangi illerde var?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
PAK POLIS NEDIR, NE DEMEK?
EGM'den kurulan PAK ekibi için şu açıklama yapılmıştı:
''Türk Polis Teşkilatı PAK birimleriyle afetlere müdahalede artık daha da etkin…
Afet durumunda, bölgenin güvenliği ve anında müdahale için trafik ve asayiş tedbirlerini alan emniyet birimlerimize, arama kurtarma faaliyetlerinde yer almak üzere PAK (Polis Arama Kurtarma) birimlerimiz de eklendi.
Polis Arama Kurtarma (PAK) Ekipleri, Elazığ depreminin ardından İçişleri Bakanlığının talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durumlarda görevlendirilmek ve arama kurtarma kapasitesini arttırmak üzere 4 Şubat 2020 tarihinde kuruldu.
Gönüllülük esasına dayalı, genç dinamik, psikolojik ve fiziki yeterliliği olan personelden oluşan Pak ekipleri, AFAD ile koordineli şekilde 6-8 haftalık dönemlerde Kentsel Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi, Dağcılık Kış Temel Eğitimi ve Çığda Arama Kurtarma Eğitimlerinden geçiriliyor.