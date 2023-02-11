Depremin yerle bir ettiği Hatay'da yaklaşık 100 saat enkaza altında kalan anne ve bebek Samsun Özel Harekat (PAK) ekipleri tarafından kurtarıldı. BU noktada 'Pak polis nedir, ne demek? PAK Polis Arama Kurtarma nasıl olunur, şartları neler? Polis Arama Kurtarma hangi illerde var?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...