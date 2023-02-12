Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak araştırma görevlilerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı için bilgiler

GENEL ŞARTLAR

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 85 veya bu puan muadili bir puan almış olmak.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın