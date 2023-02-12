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    • Memur
    • 12.02.2023 17:37
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    • 12.02.2023 17:37
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    Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    O üniversite 2 araştırma görevlisi alacak

    Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak araştırma görevlilerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı için bilgiler
    GENEL ŞARTLAR
    Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 85 veya bu puan muadili bir puan almış olmak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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