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    • Memur
    • 09.02.2023 14:46
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    • 09.02.2023 14:46
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    29. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? POMEM 29.dönem sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve listesi!

    Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından düzenlenen POMEM sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sözlü mülakat sonuçlarına çevrildi. Peki 29. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte POMEM 29.dönem sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve listesi!

    takvim.com.tr
    29. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    29. Dönem POMEM süreci devam ederken sözlü mülakata katılan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını sorgulamaya başladı. Bu noktada internet arama motorlarında '29. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusu sıkça araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...

    29. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    29. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında Polis Akademisi tarafından henüz bir duyuru yapılmadı. Önümüzdeki günlerde konuya dair açıklama yapıldığı taktirde gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

    POMEM SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

    Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek.

    POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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    Haberler Memur 29. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? POMEM 29.dönem sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve listesi!
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