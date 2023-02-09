29. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? POMEM 29.dönem sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve listesi!

POMEM SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek.

POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.