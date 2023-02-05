KAMUYA ENGELLİ MEMUR ALIMI 2023! Engelli memur tercih sonuçları açıklandı mı, atama kurası nasıl yapılacak? Yerleştirme ve kontenjanlar...

Engelli memur tercih sonuçları açıklandı mı, atama kurası ne zaman ve nasıl yapılacak soruları adayların gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...
ENGELLİ MEMUR ALIMI YERLEŞTİRME SON DAKİKA AÇIKLAMA!
Ay sonunda 2 bin 323 engellinin kamuya memur olarak yerleştirileceğini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayısının 67 bin 985'e yükseleceğini belirtti.
Yanık, yazılı açıklamasında, engellilerin sadece ihtiyaçlarını karşılamayı değil, onların çalışma hayatına katılmalarını da önemsediklerini bildirdi.
Engellilerin hayatın içinde yer almalarının önemli unsurlarından birinin doğrudan üretime katılmaları olduğunu vurgulayan Yanık, engellilerin hayatın her alanında var olmalarının önündeki engelleri kaldırmanın da istihdam ağını güçlendirmekten geçtiğini kaydetti.
Bakanlık olarak "her birey çalışma hayatına katılabilir" anlayışıyla engellilerin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürüttüklerine değinen Yanık, bu ay sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumları tarafından 2 bin 323 kadro talebinde bulunulduğunu, adayların ÖSYM tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'te tercihlerini tamamladıklarını aktardı.
"KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLI MEMUR SAYIMIZI 67 BIN 985'E ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"
Bakan Yanık, 2002'de 5 bin 777 olan kamuda çalışan engelli sayısının son 20 yılda atananlarla 65 bin 662'ye yükseldiğini bildirerek, şu bilgileri verdi:
"Şubat 2023 sonunda Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak."