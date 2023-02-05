KAMUYA ENGELLİ MEMUR ALIMI 2023! Engelli memur tercih sonuçları açıklandı mı, atama kurası nasıl yapılacak? Yerleştirme ve kontenjanlar...

Kamuda engelli memur istihdamı için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 2012'de başladığını anımsatan Bakan Yanık, bakanlık olarak engelli vatandaşların bu sınav ücretini karşılamayı sürdürdüklerini belirtti.

Yanık, geçen yıl sınav için bakanlık bütçesinden 11 milyon 832 bin 875 liranın ÖSYM'ye aktarıldığı bilgisini verdi.

ENGELLİ MEMUR ATAMA KURASI NASIL YAPILACAK?

Engelli memurların kamu kadrolarına atanmaları için ilköğretim, ortaokul ve ilkokul düzeyinde kuraya başvuranların yerleştirmeleri kura sonuçlarına göre yapılacak. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurur. Söz konusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir.

Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır.