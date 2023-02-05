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    • Memur
    • 05.02.2023 11:19
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    • 05.02.2023 11:21
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    KAMUYA ENGELLİ MEMUR ALIMI 2023! Engelli memur tercih sonuçları açıklandı mı, atama kurası nasıl yapılacak? Yerleştirme ve kontenjanlar...

    EKPSS tercihleri 5-13 Ocak tarihlerinde yapıldı. Gözler bir süredir tercih sonuçlarındaydı! Bakan Yanık'tan son dakika açıklama geldi. Yanık, ''Şubat 2023 sonunda Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız. '' dedi. EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? Engelli memur alımı atama kurası ne zaman, atama kurası nasıl yapılacak?

    - KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLI MEMUR SAYIMIZI 67 BIN 985’E ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ

    Engelli memur tercih sonuçları açıklandı mı, atama kurası ne zaman ve nasıl yapılacak soruları adayların gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

    ENGELLİ MEMUR ALIMI YERLEŞTİRME SON DAKİKA AÇIKLAMA!

    Ay sonunda 2 bin 323 engellinin kamuya memur olarak yerleştirileceğini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayısının 67 bin 985'e yükseleceğini belirtti.

    Yanık, yazılı açıklamasında, engellilerin sadece ihtiyaçlarını karşılamayı değil, onların çalışma hayatına katılmalarını da önemsediklerini bildirdi.

    Engellilerin hayatın içinde yer almalarının önemli unsurlarından birinin doğrudan üretime katılmaları olduğunu vurgulayan Yanık, engellilerin hayatın her alanında var olmalarının önündeki engelleri kaldırmanın da istihdam ağını güçlendirmekten geçtiğini kaydetti.

    Bakanlık olarak "her birey çalışma hayatına katılabilir" anlayışıyla engellilerin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürüttüklerine değinen Yanık, bu ay sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumları tarafından 2 bin 323 kadro talebinde bulunulduğunu, adayların ÖSYM tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'te tercihlerini tamamladıklarını aktardı.

    "KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLI MEMUR SAYIMIZI 67 BIN 985'E ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"

    Bakan Yanık, 2002'de 5 bin 777 olan kamuda çalışan engelli sayısının son 20 yılda atananlarla 65 bin 662'ye yükseldiğini bildirerek, şu bilgileri verdi:

    "Şubat 2023 sonunda Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak."

        Kamuda engelli memur istihdamı için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 2012'de başladığını anımsatan Bakan Yanık, bakanlık olarak engelli vatandaşların bu sınav ücretini karşılamayı sürdürdüklerini belirtti.

        Yanık, geçen yıl sınav için bakanlık bütçesinden 11 milyon 832 bin 875 liranın ÖSYM'ye aktarıldığı bilgisini verdi.

        ENGELLİ MEMUR ATAMA KURASI NASIL YAPILACAK?

        Engelli memurların kamu kadrolarına atanmaları için ilköğretim, ortaokul ve ilkokul düzeyinde kuraya başvuranların yerleştirmeleri kura sonuçlarına göre yapılacak. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

        Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurur. Söz konusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir.

        Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır.
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