Atılım Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak

Atılım Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

1.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

İlanla ilgili güncel bilgiler için tıklayın