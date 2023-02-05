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    • Memur
    • 05.02.2023 10:39
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    • 05.02.2023 10:39
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    İstanbul Kültür Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Kültür Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

    İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak araştırma görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı için bilgiler
    1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
    2. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
    3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
    4. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.
    5. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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