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    • Memur
    • 05.02.2023 10:36
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    • 05.02.2023 10:36
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    Mudanya Üniversitesi akademik personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Mudanya Üniversitesi onlarca akademik personel alım ilanı dikkat çekti.

    Mudanya Üniversitesi akademik personel alacak

    Mudanya Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere onlarca akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personellerin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Mudanya Üniversitesi akademik personel alım ilanı için bilgiler
    a) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
    b) Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımları için yapılacak olan sınavlar web sayfasında ilan edilecek olup, Üniversitemiz zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
    c) Mudanya Üniversitesi web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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