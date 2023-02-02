Erciyes Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

Erciyes Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin canlı model olarak görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

5- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereği "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…" hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

9- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesine müteakip yapılacaktır.)

10- Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday sözlü sınav sonucunda belirlenecektir.

İlanla ilgili diğer detaylar için tıklayın