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    • Memur
    • 02.02.2023 11:37
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    • 02.02.2023 11:37
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    Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi alacak

    Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgesi, adli sicil belgesi veya adayın beyanı, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ilgili dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

    İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir. Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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