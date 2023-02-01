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    • Memur
    • 01.02.2023 10:24
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    • 01.02.2023 10:24
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    Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 7 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    O kurum 7 sözleşmeli personel alacak

    Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin mühendis, destek personeli gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
    c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
    d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
    e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
    f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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