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    • Memur
    • 23.01.2023 15:28
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    • 23.01.2023 15:28
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    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 daimi işçi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 daimi işçi alım ilanı dikkat çekti.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 daimi işçi alacak

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 28 daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak daimi işçilerin 2. kaptan, 2. mühendis, gemici vs gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi alım ilanı için bilgiler
    Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
    Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.
    Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri,saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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