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    • Memur
    • 23.01.2023 15:49
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    • 23.01.2023 15:49
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    KOSGEB 12 sözleşmeli bilişim personeli alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan KOSGEB 12 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı dikkat çekti.

    KOSGEB 12 sözleşmeli bilişim personeli alacak

    KOSGEB tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli bilişim personellerinin kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, kıdemli veri tabanı uzmanı gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte KOSGEB sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı için bilgiler
    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
    b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
    c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır.)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memur KOSGEB 12 sözleşmeli bilişim personeli alacak
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