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    • Memur
    • 22.01.2023 12:17
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    • 22.01.2023 12:17
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    Kapadokya Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Kapadokya Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Kapadokya Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

    Kapadokya Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 1 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlisinin hangi branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kapadokya Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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