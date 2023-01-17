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    • Memur
    • 17.01.2023 15:32
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    • 17.01.2023 15:32
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    TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü 27 daimi işçi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü 27 daimi işçi alım ilanı dikkat çekti.

    TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü 27 daimi işçi alacak

    TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 27 daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak daimi işçilerin Sakarya Bölge Müdürlüğünde görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte TÜRASAŞ daimi işçi alım ilanı için bilgiler
    1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
    2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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