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    • Memur
    • 17.01.2023 15:41
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    • 17.01.2023 15:41
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    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 50 personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 50 personel alım ilanı dikkat çekti.

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 50 personel alacak

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 50 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin veteriner hekim, tekniker, zootekni gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personel alım ilanı için bilgiler
    Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;
    a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
    b) Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
    c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3(lisans mezunları için), KPSSP93 (önlisans mezunları için) ya da KPSSP94 (ortaöğretim mezunları için 24.12.2022 tarihinde açıklanan sonuç geçerli olacaktır.) puan türünden en az yetmiş(70) puan ve üzeri almış olmak

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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