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    • Memur
    • 16.01.2023 15:43
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    • 16.01.2023 15:43
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    MEF Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan MEF Üniversitesi 13 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    MEF Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

    MEF Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 13 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte MEF Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    - Başvuru dilekçesi,
    - Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
    - YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
    - Nüfus cüzdan fotokopisi,
    - e-Devletten adli sicil sorgulaması yapılarak alınacak, resmi kuruma hitaben, belge verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere "adli sicil kaydı" ve "arşiv sicil kaydı" bulunmadığını gösterir barkotlu belge,
    - Lisans, yüksek Lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-Devlet uygulaması üzerinden alınacak barkotlu çıktıları, e-Devlet üzerinden alınamayan mezuniyet belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter tasdikli sureti,
    - Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkotlu belge

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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