BOTAŞ muhtelif birimlerinde 261 personel alacak

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 261 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi illerde görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte BOTAŞ personel alım ilanı için bilgiler

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. İlanlar, 16.01.2023-20.01.2023 Tarihleri ArasındaTürkiye İş Kurumunun İnternet Adresinde Yayımlanacaktır.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın