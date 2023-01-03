Eskişehir Teknik Üniversitesi 37 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak!

Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları alınacaktır." denildi.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Eskişehir Teknik Üniversitesi 37 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi ilanı için bilgiler:

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Araştırma Görevlisi kadroları için (programa öğrenci alınan alandan) ALES'ten en az 70 puan, YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL'den en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

✓ Öğretim Görevlisi kadroları için (mezun olunan veya programa öğrenci alınan alandan) ALES'ten en az 70 puan, YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL'den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

✓ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadroları için (mezun olunan alandan) ALES'ten en az 70 puan, ÖSYM tarafından yapılan YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL'den (başvurulan dilden) en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

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