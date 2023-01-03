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    • Haberler
    • 03.01.2023 18:21
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    • 03.01.2023 18:24
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    Arabuluculuk sınav sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM Arabuluculuk sınav sonucu sorgulama EKRANI ve LİSTESİ!

    ÖSYM, Arabuluculuk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Sınava katılan binlerce aday şimdi sonuç sorgulama ekranına yöneliyor. Peki Arabuluculuk sınav sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM Arabuluculuk sınav sonucu sorgulama EKRANI!

    Arabuluculuk sınav sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?

    Arabuluculuk sınav sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılır oldu. "2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı" 4 Aralık 2022 tarihinde uygulanmıştı. Gözler bir süredir sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişken, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından flaş duyuru geldi. Peki Arabuluculuk sınav sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ÖSYM Arabuluculuk sınav sonucu sorgulama EKRANI ve LİSTESİ...

    ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Arabuluculuk sınav sonuçları 4 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

    ÖSYM ARABULUCULUK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

    KİMLER BAŞARILI SAYILACAK?

    Adayların, testten aldıkları ham puan kullanılarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sonuç bilgisi olarak; 70 ve üzerinde puan alan adaylar için "Başarılı" ibaresi, 70 puanın altında puan alan adaylar için "Başarısız" ibaresi yer alacaktır.

        ARABULUCULUK SINAVI NEDİR?

        Arabuluculuk Sınavı, ÖSYM tarafından uygulanan, arabuluculuk eğitimini tamamlayan kişilerin arabulucu olabilmek için girdiği ve arabulucu olmak için başarılı olunması gereken yazılı sınavdır. Arabuluculuk, iki taraf arasındaki uyuşmazlıkları çözen, günümüzde yaygın olarak bilinen ve başvurulan yöntemidir. Arabuluculuğa taraflar arası uyuşmazlık yaşandığında, mahkeme veya tahkime başvurmadan önce veya mahkemeye dava açtıktan sonra başvurulabilmektedir.
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        Haberler Haberler Arabuluculuk sınav sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM Arabuluculuk sınav sonucu sorgulama EKRANI ve LİSTESİ!
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