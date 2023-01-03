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    • Memur
    • 03.01.2023 12:27
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    • 03.01.2023 12:27
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    Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi alacak | Memur alım ilanları

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi ilanı dikkat çekti.

    Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

    Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada "Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır" denildi.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler:

    GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:
    1- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
    2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
    3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
    4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

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    Haberler Memur Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi alacak | Memur alım ilanları
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