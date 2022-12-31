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    • Memur
    • 31.12.2022 14:35
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    • 31.12.2022 14:35
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    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 19 öğretim üyesi için yayınladığı personel alım ilanı dikkat çekti.

    Akademik kariyer yapmak isteyenler dikkat! İlan yayında

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 19 öğretim üyesi için personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı, ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Recep Tayyip Erdoğan Rektörlüğü personel alım ilanı için bilgiler:

    Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

    Başvuruda İstenen Belgeler
    Profesörler İçin
    - Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Onaylı Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Adli Sicil Kaydı, Askerlik Durum Belgesi, iki adet fotoğraf, yönergenin ekinde yer alan EK-2 Puanlama Tablosunu içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ve EK-1'de belirtilen bilgileri içeren 6 (altı) adet Taşınır Bellek

    Doçentler İçin
    - Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Onaylı Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Adli Sicil Kaydı, Yabancı Dil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, iki adet fotoğraf, yönergenin ekinde yer alan EK-2 Puanlama Tablosunu içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ve EK-1'de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet Taşınır Bellek

    Doktor Öğretim Üyeleri İçin
    - Başvuru Formu, Onaylı Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Adli Sicil Kaydı, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, iki adet fotoğraf, yönergenin ekinde yer alan EK-2 Puanlama Tablosunu içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ve EK-1'de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet Taşınır Bellek
    * Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından veya e-devletten alacakları onaylı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Halen kurumumuzda görev yapan personel hariç)
    * Onaylı istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek koşuluyla fotokopisi veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü örneği ya da edevletten alınan karekodlu örneğinin teslim edilmesi gerekmektedir.
    * Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan adayların, tamamı yabancı dille eğitim yapan bölüm/programlarda ilgili dilden en az 85 (seksen beş) puan almış olmaları gerekmektedir.


    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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