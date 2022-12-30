Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 25 çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 çalışma uzman yardımcısı için alım yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak personelle ilgili şartlar, hangi alanlarda istihdam edilecekleri ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alım ilanı için bilgiler:

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8'inci kadro dereceli 25 (yirmi beş) çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacaktır.

Giriş Sınavına Katılma Şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

4- 2023 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

5- Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

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