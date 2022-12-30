Danıştay Başkanlığı 5 kadrolu personel alacak

Danıştay Başkanlığı, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 kadrolu personel için alım yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak personelle ilgili şartlar, hangi alanlarda istihdam edilecekleri ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Danıştay Başkanlığı personel alım ilanı için bilgiler:

Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 12'nci maddesi uyarınca 2022 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre bir (1) Tekniker (Grafiker), üç (3) Teknisyen (İnşaat, Marangoz ve Elektrik) ve bir (1) Hizmetli kadrosuna atama yapılacaktır.

I) BAŞVURULARIN TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular 02.01.2023 Pazartesi günü Saat 00:01'de başlayacak olup, 11.01.2023 Çarşamba günü saat 23:59:59'da sona erecektir. Adaylar, ilana Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir. Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

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