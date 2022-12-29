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    • Haberler
    • 29.12.2022 17:10
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    • 29.12.2022 17:10
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    2023'te Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? EGM Polis Akademisi (PA) bekçi alım ilanı yayımlandı mı? 2023 Çarşı ve Mahalle Bekçisi başvuru şartı nedir?

    Binlerce bekçi adayı 2023 yılı bekçi alımı başvuruları için EGM'den gelecek resmi açıklamaya çevirdi. Yeni yıla az bir zaman kala, bekçi alımlarının başlayıp başlamadığı merak konusu oldu. Türkiye genelinde çarşı ve mahallelerde istihdam etmek üzere bekçi alımları yapılıyor. Peki, 2023'te Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? EGM Polis Akademisi PA bekçi alım ilanı yayımlandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2023’te Bekçi alımı olacak mı, ne zaman?

    Bekçi olmak için can atan binlerce aday haftalardır başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Bu kapsamda EGM son dakika açıklamaları yoğun olarak sorgulanıyor. Peki 2023'te Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? EGM Polis Akademisi PA bekçi alım ilanı yayımlandı mı? İşte merak edilenler!

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2023 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

    2023 bekçi alımı ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz bir duyuru yapılmadı. 26 Nisan 2022 tarihinde bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu alımın süreci devam ediyor. Mülakat sınavı sonuçları yapılan değerlendirme sonrası belli olacak. 2023 yılı bekçi alım ilanı ve başvuru tarihil ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz...

    POLİS AKADEMİSİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    2023 bekçilik alım şartları yayımlanacak olan kılavuzla birlikte belli olacak. Fakat 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları ise şöyle;
    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) En az 167 cm boyunda olmak,

    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

    e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

    f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,



        g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

        h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

        k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

        l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

        n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

        s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

        t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        Bekçi alım ilanı yayımlandığında başvuru süresi belli olacak. Başvurular ise http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak.
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        Haberler Haberler 2023'te Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? EGM Polis Akademisi (PA) bekçi alım ilanı yayımlandı mı? 2023 Çarşı ve Mahalle Bekçisi başvuru şartı nedir?
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