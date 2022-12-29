2023'te Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? EGM Polis Akademisi (PA) bekçi alım ilanı yayımlandı mı? 2023 Çarşı ve Mahalle Bekçisi başvuru şartı nedir?

Bekçi olmak için can atan binlerce aday haftalardır başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Bu kapsamda EGM son dakika açıklamaları yoğun olarak sorgulanıyor. Peki 2023'te Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? EGM Polis Akademisi PA bekçi alım ilanı yayımlandı mı? İşte merak edilenler!
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2023 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?
2023 bekçi alımı ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz bir duyuru yapılmadı. 26 Nisan 2022 tarihinde bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu alımın süreci devam ediyor. Mülakat sınavı sonuçları yapılan değerlendirme sonrası belli olacak. 2023 yılı bekçi alım ilanı ve başvuru tarihil ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz...
POLİS AKADEMİSİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2023 bekçilik alım şartları yayımlanacak olan kılavuzla birlikte belli olacak. Fakat 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları ise şöyle;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,